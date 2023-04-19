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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зламали ролети опечатаної будівлі: поліція порушила справу про хуліганство у лаврі

поліція у Києво-Печерській лаврі
Фото: УНІАН

У Києво-Печерській лаврі група невідомих осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до опечатаного приміщення після того, як його оглянула комісія Міністерства культури та опечатала.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва.

— Сьогодні, 19 квітня, після того як представники комісії від Міністерства культури оглянули та опечатали один із корпусів Києво-Печерської лаври, група осіб зламала ролети, які закривали двері, та зайшла всередину приміщення, – зазначили у поліції.

Правоохоронці Печерського управління поліції провели огляд місця події та задокументували порушення.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до п’яти років.

У поліції додали, що зараз тривають слідчі дії з метою притягнення винних до відповідальності.

19 квітня очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що комісія Мінкульту продовжує фіксувати порушення, здійснені ченцями УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі.

Експерти вже оглянули три пам’ятки, а саме галерею до Ближніх печер, дзвіницю на Ближніх печерах, вхід до галереї Ближніх печер.

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Джерело: Нацполіція
Києво-Печерська лавра, Національна поліція, Хуліганство
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