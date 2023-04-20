Правоохранители задержали двух женщин и двух мужчин, которые сломали ролеты в лавре и совершили потасовку

Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщают в полиции и прокуратуре Киева.

19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Неизвестные, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные ролеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

– Правоохранители провели ряд следственных действий и с помощью аналитиков столичного главка установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения, – говорится в сообщении.

Им объявлено подозрение в хулиганстве. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отмечают в прокуратуре.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

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