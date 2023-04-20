Правоохоронці затримали двох жінок та двох чоловіків, які зламали ролети у лаврі та вчинили штовханину

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляють у поліції та прокуратурі Києва.

19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

Невідомі, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

– Правоохоронці провели ряд слідчих дій та за допомоги аналітиків столичного главку встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження, – йдеться у повідомленні.

Їм оголошено підозру в хуліганстві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зазначають у прокуратурі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.