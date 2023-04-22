Марта Бондаренко, редактор ленты
Центр Херсона под обстрелами: оккупанты бьют из минометов
Оккупанты сейчас из миномета обстреливают центр Херсона.
Об этом сообщает Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского облсовета.
Также сообщают о сильных взрывах в Белозерском районе Херсонской области. По предварительным данным, российская авиация осуществила пуски управляемых авиабомб.
Сейчас в городе и в области отбой воздушной тревоги.
Утром 18 апреля российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. Вражеская артиллерия прицельно ударила по центральному рынку.
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Фото: Олександр Прокудин
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