Окупанти зараз із міномета обстрілюють центр Херсону.

Про це повідомляє Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

Також повідомляють про сильні вибухи в Білозерському районі Херсонської області. За попередніми даними, російська авіація здійснила пуски керованих авіабомб.

Зараз у місті та в області відбій повітряної тривоги.

Вранці 18 квітня російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку.

Фото: Олександр Прокудін

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