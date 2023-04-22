Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Центр Херсону під обстрілами: окупанти гатять із мінометів
Окупанти зараз із міномета обстрілюють центр Херсону.
Про це повідомляє Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.
Також повідомляють про сильні вибухи в Білозерському районі Херсонської області. За попередніми даними, російська авіація здійснила пуски керованих авіабомб.
Зараз у місті та в області відбій повітряної тривоги.
Вранці 18 квітня російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку.
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Фото: Олександр Прокудін
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