В Израиле авто въехало в толпу: есть пострадавшие

В Израиле машина въехала в скопление людей.

Теракт произошел в районе рынка Маханей Иегуда в Иерусалиме, недалеко от того места, где проходила церемония почтения памяти павших в войнах Израиля.

Согласно данным властей, в ходе происшествия пострадали восемь человек. Водитель автомобиля застрелен полицией.

Как пишет Jerusalem Post, террорист идентифицирован как 39-летний житель Иерусалима Хатем Неджима. Мужчина был отцом пятерых детей и был женат. Кроме того, ранее не известен Силам безопасности страны. Есть информация, что он страдал психическими заболеваниями.

— Это нападение в этом месте и в этот момент напоминает нам о том, что Земля Израиля и Государство Израиль были куплены с большими страданиями. Эти нападения происходят с расчетом на то, что они могут и будут вытеснять нас отсюда, а если бы могли, то убили бы всех нас. Но они не могли сделать это за нас, а мы могли сделать это за них. Мы создали славную страну с великолепной армией и великолепной полицией, – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что 27 января 21-летний парень из пистолета расстрелял людей в Иерусалиме.

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