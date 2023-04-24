Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі

В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Фото: Pixabay

В Ізраїлі машина в’їхала у скупчення людей.

Теракт стався у районі ринку Маханей Єгуда в Єрусалимі, неподалік того місця, де відбувалася церемонія вшанування пам’яті загиблих у війнах Ізраїлю.

За даними влади, під час події постраждали вісім людей. Водія автомобіля застрелила поліція.

Як пише Jerusalem Post, терориста ідентифікували як 39-річного жителя Єрусалиму Хатема Неджима. Чоловік був батьком п’ятьох дітей і був одружений. Крім того, раніше не відомий Силам безпеки країни. Є інформація, що він страждав на психічні захворювання.

– Це напад у цьому місці й у цей момент нагадує нам про те, що Земля Ізраїлю та Держава Ізраїль були здобуті з великими стражданнями. Ці напади відбуваються із розрахунком на те, що вони можуть і витіснятимуть нас звідси, а якби могли, то вбили б усіх нас. Але вони не могли це зробити за нас, а ми могли зробити це за них. Ми створили славну країну з чудовою армією та чудовою поліцією, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нагадаємо, що 27 січня 21-річний хлопець із пістолета розстріляв людей в Єрусалимі.

Ізраїль, Смерть, Теракти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Допомога на поховання: як отримати та куди звертатись
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Обіцяв “зустріч з Ісусом”. У Кенії судитимуть пастора, який заморив понад два десятки людей голодом
Кенія ексгумація
Заліз на підвіконня та відкрив вікно: у Харкові з шостого поверху випав 4-річний хлопчик
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
У Вінниці жінка взялася доглянути дитину знайомих, а повернула мертве немовля
Немовля
У Києві запрацює ізраїльська система оповіщення щодо тривог
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (24.04.2023)
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (24.04.2023)
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь