В Ізраїлі авто в’їхало у натовп: є постраждалі

В Ізраїлі машина в’їхала у скупчення людей.

Теракт стався у районі ринку Маханей Єгуда в Єрусалимі, неподалік того місця, де відбувалася церемонія вшанування пам’яті загиблих у війнах Ізраїлю.

За даними влади, під час події постраждали вісім людей. Водія автомобіля застрелила поліція.

Як пише Jerusalem Post, терориста ідентифікували як 39-річного жителя Єрусалиму Хатема Неджима. Чоловік був батьком п’ятьох дітей і був одружений. Крім того, раніше не відомий Силам безпеки країни. Є інформація, що він страждав на психічні захворювання.

– Це напад у цьому місці й у цей момент нагадує нам про те, що Земля Ізраїлю та Держава Ізраїль були здобуті з великими стражданнями. Ці напади відбуваються із розрахунком на те, що вони можуть і витіснятимуть нас звідси, а якби могли, то вбили б усіх нас. Але вони не могли це зробити за нас, а ми могли зробити це за них. Ми створили славну країну з чудовою армією та чудовою поліцією, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нагадаємо, що 27 січня 21-річний хлопець із пістолета розстріляв людей в Єрусалимі.

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