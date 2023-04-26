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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Винницкой области будут судить женщину, которая вернула родителям мертвого младенца

суд
Фото: Pixabay

В Винницкой области следователи объявили подозрение женщине, которая, будучи навеселе, уронила 3-месячного младенца и не обратилась за медицинской помощью, ребенок — умер.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Как выяснили следователи, 17 апреля 2023 года жительница Винницкой территориальной общины предложила соседям уход за их 3-месячным младенцем. Она забрала его к себе и всю ночь распивала спиртные напитки в компании друзей.

В Винницкой области будут судить женщину, которая вернула родителям мертвого младенца

Жінка, яка причетна до смерті 3-місячного хлопчика. Фото: ГУНП у Вінницькій області

На следующее утро женщина с ребенком на руках вышла на остановку общественного транспорта. Не удержала его и допустила падение на землю.

– Подозреваемая вовремя не обратилась за медицинской помощью младенцу. Она отдала его родителям и умолчала об этом случае, пытаясь скрыть преступление. В результате полученных травм мальчик погиб, – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемая сейчас находится под стражей. За убийство по неосторожности ей грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Правоохранители решают относительно наказания родителей младенца. По данным соцслужб, до этого случая семья на учете не стояла.

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Винницкая область, Нацполиция, Немовля, Офис генпрокурора, Смерть
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