В Винницкой области будут судить женщину, которая вернула родителям мертвого младенца

В Винницкой области следователи объявили подозрение женщине, которая, будучи навеселе, уронила 3-месячного младенца и не обратилась за медицинской помощью, ребенок — умер.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Как выяснили следователи, 17 апреля 2023 года жительница Винницкой территориальной общины предложила соседям уход за их 3-месячным младенцем. Она забрала его к себе и всю ночь распивала спиртные напитки в компании друзей.

На следующее утро женщина с ребенком на руках вышла на остановку общественного транспорта. Не удержала его и допустила падение на землю.

– Подозреваемая вовремя не обратилась за медицинской помощью младенцу. Она отдала его родителям и умолчала об этом случае, пытаясь скрыть преступление. В результате полученных травм мальчик погиб, – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемая сейчас находится под стражей. За убийство по неосторожности ей грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Правоохранители решают относительно наказания родителей младенца. По данным соцслужб, до этого случая семья на учете не стояла.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.