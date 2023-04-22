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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Вінниці жінка взялася доглянути дитину знайомих, а повернула мертве немовля

Немовля
Фото: Pixabay

Вбивство через необережність – у Вінниці поліція затримала 33-річну жінку, яка взялася доглянути тримісячну дитину своїх знайомих, а за два дні повернула мертве немовля. Як встановила судово-медична експертиза, що смерть була насильницькою.

За даними слідства, 17 квітня подружжя віддало свою дитину знайомій для догляду. Але наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка не втримала малюка – він впав на асфальт і помер від отриманих травм.

19 квітня жінка передала тіло хлопчика 35-річній матері, яка відразу повідомила в поліцію про смерть її дитини.

Вінничанці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність) і помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Джерело: Нацполіція
Вінниця, Вбивство, Немовля, Смерть
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