На Вінниччині судитимуть жінку, яка повернула батькам мертве немовля

На Вінниччині слідчі оголосили підозру жінці, яка, бувши напідпитку, впустила 3-місячне немовля та не звернулась по медичну допомогу, дитина – померла.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Як з’ясували слідчі, 17 квітня 2023 року мешканка Вінницької територіальної громади запропонувала сусідам догляд за їхнім 3-місячним немовлям. Вона забрала його до себе та цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії друзів.

Наступного ранку жінка з дитиною на руках вийшла на зупинку громадського транспорту. Не втримала її та допустила падіння на землю.

– Підозрювана вчасно не звернулася за медичною допомогою немовляті. Вона віддала його батькам та змовчала про цей випадок, намагаючись приховати злочин. Унаслідок отриманих травм хлопчик загинув, – розповіли у прокуратурі.

Підозрювана нині перебуває під вартою. За вбивство з необережності їй загрожує від 3 до 5 років за ґратами. Правоохоронці вирішують щодо покарання батьків немовляти. За даними соцслужб, до цього випадку родина на обліку не стояла.

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