У Черкасах представники ТЦК побили чоловіка: на інцидент відреагував керівник ОВА

На бійку між працівниками ТЦК та цивільним, що сталася під час видання повістки біля одного з торговельних центрів у Черкасах, відреагував керівник ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що вчинок обох сторін вимагає службової перевірки.

— Мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка. Це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. Це те, що потрібно для нашої перемоги, – написав він у Telegram.

Табурець додав, що цивільний не повинен зневажливо ставитися до військового під час виконання службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення. Так само військовий не повинен реагувати так, як це зафіксовано на відео.

За його словами, офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки.

Також справою займаються правоохоронні органи — є заяви від обох сторін, прокоментував Табурець.

Як відреагували у ТЦК?

У пресслужбі Черкаського обласного ТЦК зазначили, що чоловік поводився провокаційно.

Там повідомили, що громадянин ображав військовослужбовців, погрожував фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військових. Його затримали, а після представники ТЦК викликали поліцію.

Крім того, там зазначили, що відео, яке шириться мережею, вирване з контексту, а обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті.

Джерело: Ігор Табурець

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