Вибухи в Миколаєві 27 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Миколаєві

У Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів до оголошення сигналу повітряної тривоги. Відомо про влучання в багатоповерхівку та приватний будинок.

Оновлено о 2:17. Відомо про щонайменше 15 поранених та одного загиблого внаслідок російських ударів, заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Оновлено о 01:32. Швидка медична допомога поїхала на третю приватну адресу, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Наразі невідомо, чи є там жертви.

Оновлено о 01:27. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська завдали ударів по приватному житловому будинку в Миколаєві.

– Житловий будинок. Є жертви, кількість не розуміємо. ДСНС та поліція працюємо на місці, – зазначив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Оновлено о 01:03. Інформацію про вибухи на Миколаївщині підтвердив очільник ОВА Віталій Кім. За його словами, попередньо, армія РФ завдала щонайменше чотирьох ударів з зенітно-ракетних комплексів С-300.

Місцеві жителі повідомляють, що у Миколаєві в деяких районах зникло світло після потужних вибухів.

Згодом Кім повідомив, що російські війська влучили щонайменше в один багатоповерховий будинок. Наслідки уточнюються.

Станом на 01:03, повітряну тривогу оголошено у Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.

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