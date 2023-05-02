Був у гідрокостюмі: з річки на Закарпатті дістали тіло ухилянта

На Закарпатті з річки Тиса дістали тіло жителя Дніпропетровщини, який, імовірно, намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Про потопельника проінформував чоловік, який рибалив у селищі Буштино.

Зазначається, що чоловік був у гідрокостюмі, при ньому знайшли паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією.

Як зазначають прикордонники, найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державний кордон через Тису.

У ДПСУ зазначили, що це вже 16 потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.

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