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Був у гідрокостюмі: з річки на Закарпатті дістали тіло ухилянта

Був у гідрокостюмі: з річки на Закарпатті дістали тіло ухилянта
Фото: УНІАН

На Закарпатті з річки Тиса дістали тіло жителя Дніпропетровщини, який, імовірно, намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Про потопельника проінформував чоловік, який рибалив у селищі Буштино.

Зазначається, що чоловік був у гідрокостюмі, при ньому знайшли паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією.

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Як зазначають прикордонники, найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державний кордон через Тису.

Був у гідрокостюмі: з річки на Закарпатті дістали тіло ухилянта

Фото: Держприкордонслужба/https://dpsu.gov.ua/ua/news/Nepodalik-ukrainsko-rumunskogo-kordonu-z-Tisi-znovu-distali-potopelnika/

У ДПСУ зазначили, що це вже 16 потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.

Держприкордонслужба, Закарпаття, мобілізація, Прикордонники, Румунія, Чоловіки
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