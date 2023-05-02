З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ

З території України намагалися вивезти до Ірану двигуни до військово-транспортних літаків, які підлягають державному експортному контролю. Служба безпеки України викрила двох підприємців у Дніпрі, які хотіли переправити до країни, яка передала Росії ударні дрони-камікадзе, два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

За даними СБУ, українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис. Замовники планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

У СБУ зазначили, що зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів, тому вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій. Проте оборудку вчасно викрили та заблокували.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

Двигуни, які вони намагалися незаконно вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити “косметичний” ремонт агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

Нині двигуни вилучили для проведення експертиз. Після цього буде оглянуто питання для їхнього передавання на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.