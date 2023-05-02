Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ

З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Фото: СБУ

З території України намагалися вивезти до Ірану двигуни до військово-транспортних літаків, які підлягають державному експортному контролю. Служба безпеки України викрила двох підприємців у Дніпрі, які хотіли переправити до країни, яка передала Росії ударні дрони-камікадзе, два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

За даними СБУ, українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис. Замовники планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ

Фото: СБУ

У СБУ зазначили, що зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів, тому вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій. Проте оборудку вчасно викрили та заблокували.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

Двигуни, які вони намагалися незаконно вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити “косметичний” ремонт агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

Нині двигуни вилучили для проведення експертиз. Після цього буде оглянуто питання для їхнього передавання на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Читайте також
Зеленський закликав надати ЗСУ сучасні літаки: Не може бути жодних табу
Зеленський з лідерами Чехії та Словаччини

Джерело: СБУ
Іран, Війна в Україні, Літаки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Криму з початку року пролунало понад 30 вибухів
бавовна у Криму
Під Ізюмом на міні підірвалася сільгосптехніка з людьми: жителів попереджають про небезпеку
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом
Верховна Рада
На лівому березі Києва з’явиться Національне військове кладовище – рішення ВР
Кладовище для ЗСУ
РФ скоро встановить рекорд Гіннеса з перенесення дат “взяття” Бахмута – Череватий
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (02.05.2023)
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь