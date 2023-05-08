Це була наймасовіша атака на Київ від початку війни – Кличко

Під час нічної атаки дронів на Київ у Святошинському районі постраждали п’ятеро людей, двоє з них ушпиталені. Це була наймасованіша атака безпілотниками на столицю за весь час.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що близько 02:00 ночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. 36 з них направили на Київ, усі ворожі безпілотники, що атакували столицю, були збиті силами ППО. Частини БПЛА впали на житлові будинки та пошкодили їх.

– Слава Богу, ніхто не загинув, але п’ять людей зазнали поранень, двоє з них наразі в лікарні. Одного з них прооперували, стан стабільний, загрози життю – немає. Пошкоджень зазнали будинки, газопроводи та школи, куди ці уламки дронів впали. Ще раз дякую нашим ППО, якби не вони, наслідки були б набагато гірші, – сказав міський голова Києва.

Кличко зазначив, що всі ворожі дрони летіли в напрямку центру міста з різних сторін. А також він пообіцяв, що власникам пошкоджених будинків буде надана допомога, щоб якомога швидше вони могли відновити квартири й повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня окупанти атакували Київ безпілотниками. В одному з районів столиці, де впали уламки дрона, в землі утворилася вирва у 1,5 метра завглибшки. Цивільні автівки, що стояли поруч, сильно пошкоджені. Одна машина загорілася і вибухнула.

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