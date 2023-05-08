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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів

Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки ворожих дронів-камікадзе Shahed на Київ п’ятеро людей отримали поранення, є пошкоджені автівки, житловий будинок. У Солом’янському районі пошкоджено резервуар із витоком дизельного пального.

Також пошкоджено газову трубу високого тиску, виникло горіння газового факелу. На щастя, пожежу ліквідували.

В одному з районів столиці, де впали уламки дрона, в землі утворилася вирва у 1,5 метра глибини. Цивільні автівки, що стояли поруч, сильно пошкоджені. Одна машина загорілася і вибухнула.

Власник однієї з машин повідомив, що купив її лише три дні тому і ще не встиг навіть на ній поїздити.

Вибуховою хвилею у квартирах навколишніх будинків вибило вікна, балкони. Надворі горіли електричні дроти. Проте комунальники все полагодили.

Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів
Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів
Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів
Пошкоджені будинки та потрощені автівки: як Київ оговтується від нічної атаки дронів

П’ятеро людей отримали легкі ушкодження – здебільшого це порізи від розбитого скла. Люди отримали необхідну медичну допомогу і перебувають удома.

У КМВА раніше повідомили, що російський ворог атакував Київ 30 дронами Shahed – їх усі вдалося збити. Загалом окупанти вночі випустили по Україні 35 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони їх знищили.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київ
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