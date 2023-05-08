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Юля Захарченко, редактор ленты

В Черниговской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги: что известно

вибух
Фото: Pixabay

В Черниговской области раздаются взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали об угрозе атаки вражескими ударными дронами-камикадзе.

Взрывы в Черниговской области 8 мая 2023 — что известно о взрывах

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Война в Украине, Взрыв, Чернигов, Черниговская область
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