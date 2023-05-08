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У Чернігівській області лунають вибухи під час повітряної тривоги: що відомо
У Чернігівській області лунають вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про загрозу атаки ворожими ударними дронами-камікадзе.
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