Нуждается в проверкеЮля Захарченко, редактор ленты
Угроза атаки вражеских дронов: в Житомирской области раздаются взрывы
В Житомирской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Остается угроза атаки вражеских ударных дронов-камикадзе.
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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев