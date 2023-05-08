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Загроза атаки ворожих дронів: у Житомирській області лунають вибухи
У Житомирській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони. Залишається загроза атаки ворожих ударних дронів-камікадзе.
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