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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Загроза атаки ворожих дронів: у Житомирській області лунають вибухи

Вибух
Фото: Pexels

У Житомирській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони. Залишається загроза атаки ворожих ударних дронів-камікадзе.

Вибухи в Житомирській області 8 травня 2023 – що відомо про вибухи

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Війна в Україні, Вибух, Житомирська область
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