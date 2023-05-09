Слушали Лепса и неадекватно себя вели: во Львове молодым людям вручили повестки
Водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые 7 мая во Львове громко слушали российскую музыку и совершили нападение на прохожего, вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в Facebook.
Правоохранители отметили, что получили ориентировку о лицах на автомобиле Range Rover, которые неадекватно себя вели. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно повели себя с мужчиной, который сделал им замечание.
— Наиболее вызывающе вел себя пассажир внедорожника. Львовянин обратился в полицию. Патрульные остановили это транспортное средство на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области, — рассказали в патрульной полиции.
Пассажир, который агрессивно себя вел, оказался 20-летним жителем Одессы.
Лиц сопроводили во Львовское районное управление полиции N°1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия.
В полиции добавили, что мужчин проверили на причастность к врагу, а после водитель, пассажир и их друзья получили повестки от военных.
7 мая журналист Роман Гурский снял кадры, на которых пассажиры Range Rover громко слушали музыку пропутинского исполнителя Григория Лепса.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Любителі “русского міра” приїхали у Львів, та демонстративно
слують ЛЄПСА.
На зауваження небайдужих, свідомих українців, ці особини кидаються з бійкою. pic.twitter.com/XyD1BgwLmE
— Slava Ukrajini — Herojam Slava! (@Alex_Flib) May 8, 2023
Прохожий снимал инцидент на видео и сделал замечание лицам в авто. После этого пассажир внедорожника пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо.
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко