Слушали Лепса и неадекватно себя вели: во Львове молодым людям вручили повестки

Водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые 7 мая во Львове громко слушали российскую музыку и совершили нападение на прохожего, вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в Facebook.

Правоохранители отметили, что получили ориентировку о лицах на автомобиле Range Rover, которые неадекватно себя вели. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно повели себя с мужчиной, который сделал им замечание.

— Наиболее вызывающе вел себя пассажир внедорожника. Львовянин обратился в полицию. Патрульные остановили это транспортное средство на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области, — рассказали в патрульной полиции.

Пассажир, который агрессивно себя вел, оказался 20-летним жителем Одессы.

Лиц сопроводили во Львовское районное управление полиции N°1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия.

В полиции добавили, что мужчин проверили на причастность к врагу, а после водитель, пассажир и их друзья получили повестки от военных.

7 мая журналист Роман Гурский снял кадры, на которых пассажиры Range Rover громко слушали музыку пропутинского исполнителя Григория Лепса.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Любителі “русского міра” приїхали у Львів, та демонстративно

слують ЛЄПСА.

На зауваження небайдужих, свідомих українців, ці особини кидаються з бійкою. pic.twitter.com/XyD1BgwLmE — Slava Ukrajini — Herojam Slava! (@Alex_Flib) May 8, 2023

Прохожий снимал инцидент на видео и сделал замечание лицам в авто. После этого пассажир внедорожника пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо.

Источник : Патрульная полиция

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