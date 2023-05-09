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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Заманив у хащі і зґвалтував: у Львові педофіла засудили до 13 років за ґратами

хлопчик плаче
Фото: Pixabay

За зґвалтування малолітнього хлопчика до 13 років позбавлення волі засудили мешканця Львова. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що за принципової позиції прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова чоловіка визнано винним у зґвалтуванні за ч. 4 ст. 152 КК України.

У суді прокурори довели, що засуджений у липні 2020 року зґвалтував дитину. Зловмисник прийшов в обідній пору на дитячий майданчик, де попросив у малолітніх допомогу в обмін на солодощі. Він сказав, що йому потрібно було нібито відремонтувати скутер.

Допомогти незнайомцю погодився 11-річний хлопчик. Вони разом попрямували у хащі, де чоловік скористався безпорадним станом дитини і зґвалтував. Після скоєння злочину він втік з місця події.

Повідомляється, що ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Зловмисник до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Зґвалтування, Львів, Офіс генпрокурора, педофіл
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