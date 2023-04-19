29-летняя жительница Броварского района Киевской области и ее гражданский муж в течение длительного времени издевались и насиловали малолетних детей.

Об этом сообщает полиция.

Следствие установило 36 эпизодов насилия, которые мать совершала над тремя собственными детьми, из них 18 — особо тяжкие.

Дети систематически подвергались пыткам со стороны матери и ее сожителя: женщина, ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством.

Летом 2022 года детей изъяли из семьи, они находятся под опекой в другой семье. Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.

По данному факту следователи направили в суд обвинительный акт (126-1 (домашнее насилие), ч.2 ст. 127 (пытки), ч.1 ст. 129 (угроза убийством), ч.3 ст. 149 (торговля людьми), ч. 4, 5 ст. 152 (изнасилование), ч.4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ст. 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей) УК).

Ранее сообщалось, что на Закарпатье правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы.

Источник : Нацполиция

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