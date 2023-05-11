Сотрудничали с Минобороны РФ. СБУ сообщила о подозрении трем беглым регионалам-беглецам
СБУ сообщила о подозрении трем бывшим нардепам от Партии регионов: Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову, которые способствовали России в ведении агрессивной войны против Украины.
Как сообщают в ведомстве, сейчас они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.
– На основании новых доказательств следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), – говорится в сообщении.
По данным следствия, Олег Царев сотрудничал с руководством минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Установлено, что экс-нардеп сливал агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины.
Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. эту информацию Царев получил от еще одного регионала — Дмитрия Святаша.
Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины.
Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружении, время и направления движения подразделений Сил обороны по территории региона.
Разведданные предатель получал через свои партийные связи на территории Харьковской области.
Еще один подозреваемый — бывший нардеп-регионал Игорь Марков – регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против нашего государства.
Видео с его провокационными выступлениями неоднократно показывали в эфирах центральных российских телеканалов.
Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
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