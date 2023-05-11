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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Співпрацювали з Міноборони РФ. СБУ повідомила про підозру трьом регіоналам-втікачам

СБУ
Фото: Depositphotos, СБУ

СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від Партії регіонів: Олегу Царьову, Дмитру Святашу й Ігорю Маркову, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України.

Як повідомляють у відомстві, наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

– На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп зливав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.Цю інформацію Царьов отримав від ще одного регіонала – Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, через що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час і напрямки руху підрозділів Сил оборони територією регіону.

Розвіддані зрадник отримував через свої партійні зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави.

Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

Співпрацювали з Міноборони РФ. СБУ повідомила про підозру трьом регіоналам-втікачам

Фото: СБУ

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436 (Пропаганда війни);
  •  ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, нардеп, Партія регіонів, Російська агресія, СБУ
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