Під Києвом збили дрон, на Хмельниччині та у Миколаєві прильоти, вибухи у Львові – що відомо про нічну атаку

Сьогодні вночі, 13 травня, країна-терорист Російська Федерація завдала чергового повітряного удару по Україні. Вибухи чули у Києві та області, а також у Хмельницькому, Львові, Миколаєві.

Гатив ворог ракетами та ударними безпілотниками.

Факти ICTV зібрали усю відому інформацію про нічні обстріли.

Обстріл Миколаєва

Зранку в ефірі марафону Єдині новини речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що Миколаїв ворог обстріляв із далекобійних реактивних систем залпового вогню.

Поранення отримали три людини, їхні травми незначні – від госпіталізації відмовилися.

Ударами пошкоджено кілька будівель, зокрема і житлова п’ятиповерхівка – площа пожежі склала 190 кв. м. Понад 60 рятувальників гасили займання на усіх локаціях, де горіло.

Вибухи на Київщині

Вночі Київська обласна військова адміністрація повідомила про атаку безпілотників. Працювала наша протиповітряна оборона.

Згодом представник ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що на Київщині внаслідок падіння ударного БПЛА, який збили, пошкоджено один із житлових будинків.

Вибухи у Хмельницькому та області

Вночі у місті та області чули серію вибухів.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що, на жаль, є приліт по критичній інфраструктурі. Влучання в об’єкт, який знаходиться за межами населених пунктів. Відповідні служби працюють на місці.

Згодом Укрзалізниця повідомила, що через обстріли Хмельниччини тимчасово обмежено рух у регіоні – частина поїздів прямуватиме об’їзним шляхом.

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