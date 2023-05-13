Во Львове слышен взрыв

О звуках взрывов во Львове сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. В соцсетях жители Львова также пишут о взрыве, но официальной информации пока нет.

Во Львовской области воздушной тревоги не объявляли, но она есть в соседних областях.

Этой ночью государство-агрессор вновь подняло массированную атаку дронами на Украину. Звуки взрывов ночью слышали жители Киева и области, под обстрелом находился Николаев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.