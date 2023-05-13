Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В поселке Юбилейном в окрестностях Луганска прогремел взрыв: что известно
Сегодня, 13 мая, в поселке Юбилейном на окраинах оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв.
Российские СМИ сообщают о попадании ракеты в старое здание Луганской академии внутренних дел.
С 2015 года в этом здании располагались российские военные.
Глава террористов “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что информация о жертвах уточняется.
В небе над местом взрыва виднеется столб дыма.
Напомним, что в пятницу, 12 мая, в Луганске прогремели взрывы. Громко было в районе одного из заводов.
Фото: скриншот
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