В поселке Юбилейном в окрестностях Луганска прогремел взрыв: что известно

Сегодня, 13 мая, в поселке Юбилейном на окраинах оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв.

Российские СМИ сообщают о попадании ракеты в старое здание Луганской академии внутренних дел.

С 2015 года в этом здании располагались российские военные.

Глава террористов “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что информация о жертвах уточняется.

В небе над местом взрыва виднеется столб дыма.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, в Луганске прогремели взрывы. Громко было в районе одного из заводов.

Фото: скриншот

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