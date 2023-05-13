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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В селищі Ювілейному на околицях Луганська пролунав вибух: що відомо

В селищі Ювілейному на околицях Луганська пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 13 травня, в селищі Ювілейному на околицях окупованого Луганська пролунав потужний вибух.

Російські ЗМІ повідомляють про влучання ракети в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.

З 2015 року в цій будівлі розташовувалися російські військові.

Очільник терористів “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що інформація про жертви уточнюється.

В небі над місцем вибуху видніється стовп диму.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 12 травня, у Луганську пролунали вибухи. Гучно було у районі одного із заводів.

Фото: скриншот 

Вибух, Луганськ
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