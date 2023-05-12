”Хлопок” в Луганске: местные жители сообщают о взрывах

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Громко было в районе одного из заводов.

В Telegram-каналах уже обнародовали фото, на которых видно густой дым.

По данным в сети, в Луганске были нанесены удары по промышленным объектам. В СМИ пишут, что был поражен Машиностроительный завод 100, специализирующийся на оборудовании предприятий электронного машиностроения. Также есть информация, что может быть повреждено нефтехранилище.

Местные жители сообщили, что перед ударами был слышен реактивный звук, похожий на пролет ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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