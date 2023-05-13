Удар дрона в Хмельницкой области: известно о 30 пострадавших
В Хмельницком под утро 13 мая прогремела серия взрывов. Хмельницкая ОВА подтверждает информацию о взрывах в области.
Обновлено в 16:50. Количество пострадавших в Хмельницкой области из-за ночной атаки РФ увеличилось до 30 человек, сообщил городской голова.
Обновлено в 13:05. Увеличилось количество людей, которые получили ранения в результате попадания ударного дрона в один из объектов критической инфраструктуры области.
— Однако по состоянию на сейчас имеем 21-го пострадавшего человека. Двое из них госпитализированы, другим оказана медицинская помощь и переведены на амбулаторное лечение, — рассказал Сергей Тюрин.
Обновлено в 09:50. Как сообщил в эфире Єдиних новин хмельницкий городской голова Александр Симчишин, в результате вражеской атаки количество пострадавших увеличилось до 11 человек.
— У нас сейчас 11 раненых, одного человека госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Другие люди имеют порезы от стекла или ушибы.
Существенно пострадала жилищная инфраструктуры, речь идет о сотнях домов — квартирных и частных. Преимущественно повреждены крыши, потолки, двери, окна. Пострадала большая часть учебных заведений, административных зданий, магазинов, — заявил Симчишин.
Обновлено в 08:55. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что были попадания в объект критической инфраструктуры за пределами населенных пунктов. Непосредственной угрозы населению или жилым домам не было.
Но во время попадания взрывной волной выбило окна и двери. Пять человек получили ранения от осколков стекла.
Попадание было в пределах Хмельницкого района.
Обновлено 08:05. Областная администрация сообщает о прилете в критическую инфраструктуру — объект находится за пределами населенных пунктов.
Мэр Хмельницкого заявил, что прилетов в городе и эвакуации нет.
Обновлено 07:25. Звуки взрывов еще могут быть слышны какое-то время в Хмельницком, сообщил городской голова Александр Симчишин.
Обновлено 07:10. Из-за обстрелов в области опаздывают поезда.
Обновлено 05:36. Местные паблики сообщают о восьмом взрыве в Хмельницком.
Информацию о взрывах подтвердил и мэр.
Обновлено 05:14.
В Хмельницком слышно три взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. В области объявлена тревога. Официальной информации по-прежнему нет.
Обновлено в 04:38. В Хмельницком под утро 13 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Пока официальной информации нет, о звуках взрыва сообщают местные паблики.
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