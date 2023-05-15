Вымогал $5 тыс. за оформление группы инвалидности: в Одессе разоблачили командира военного госпиталя

В Одессе разоблачили на коррупции одного из командиров военного госпиталя, который просил у мужчины $5 тыс. за помощь в получении инвалидности.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, военнослужащий обратился к одному из командиров местного военного госпиталя по совету знакомого. Он хотел пройти военно-врачебную комиссию для получения статуса лица с инвалидностью, поскольку имел проблемы со здоровьем.

Командир военного госпиталя, не будучи компетентным и не обратившись к специалистам, сразу заявил мужчине, что его диагноз и болезни якобы не дотягивают до того, чтобы оформить группу инвалидности.

Однако он пообещал помочь в этом вопросе за денежное вознаграждение в размере $5 тыс. После этого гражданин обратился в правоохранительные органы.

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после получения им неправомерной выгоды через посредника.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Также правоохранители ходатайствуют, чтобы в дальнейшем избрать правонарушителю меру пресечения. Сейчас продолжается следствие.

Источник : Нацполиция

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