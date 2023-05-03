ГБР открыло дело в отношении начальника Одесского военкомата из-за взяток

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений начальника Одесского военкомата во время призыва военнообязанных. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что за вознаграждение он давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сейчас начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от выполнения своих служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, в ГБР сообщили, что проверяют информацию в СМИ о несоответствующих заработку доходов семьи чиновника.

Должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимает полковник Олег Борисов.

Источник : ГБР

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