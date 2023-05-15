Вимагав $5 тис. за оформлення групи інвалідності: в Одесі викрили командира військового госпіталя

В Одесі викрили на корупції одного із командирів військового госпіталя, який просив у чоловіка $5 тис. за допомогу в отриманні інвалідності.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, військовослужбовець звернувся до одного із командирів місцевого військового госпіталя за порадою знайомого. Він хотів пройти військово-лікарську комісію для отримання статусу особи з інвалідністю, оскільки мав проблеми зі здоров’ям.

Командир військового госпіталя, не будучи компетентним і не звернувшись до спеціалістів, одразу заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби нібито не дотягують до того, щоб оформити групу інвалідності.

Однак він пообіцяв допомогти у цьому питанні за грошову винагороду розміром $5 тис. Після цього громадянин звернувся до правоохоронних органів.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання ним неправомірної вигоди через посередника.

Нині вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Також правоохоронці клопочуть, щоб надалі обрати правопорушнику запобіжний захід. Наразі триває слідство.

Джерело : Нацполіція

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