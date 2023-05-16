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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Постраждало троє дітей і жінка: РФ атакувала селище на Херсонщині

Постраждало троє дітей і жінка: РФ атакувала селище на Херсонщині
Фото: Офіс генпрокурора

Війська Російської Федерації атакували селище Молодіжне Херсонської громади, внаслідок чого постраждало четверо цивільних людей: троє дітей і жінка.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, через обстріл 8-річна дівчинка дістала контузію головного мозку. Її госпіталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу.

У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нині нічого не загрожує.

Ще одна постраждала – 59-річна жінка, яка через обстріл дістала струс мозку. Їй також допомогу надали на місці, проте від госпіталізації вона відмовилася.

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки російських військ пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі місцевих жителів.

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Війна в Україні, Україна-Росія, Херсонська область, Херсонщина
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