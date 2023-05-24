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СБУ задержала одного из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре

СБУ затримала організатора провокацій у лаврі
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в столице еще одного пророссийского религиозного блогера, который причастен к организации провокаций на территории Киево-Печерской лавры в конце марта 2023 года.

Он является заместителем руководителя пророссийской организации Единое отечество и участником религиозно-политической организации РПЦ Союз православных братств Украины.

По данным следствия, блогер распространял нарративы Кремля через YouTube-канал Святая Русь, который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

После полномасштабного вторжения он публично поддержал агрессивную политику руководства РФ и оправдывал захват украинских территорий.

Дома у фигуранта обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также запрещенную символику и полиграфическую продукцию.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и уже избрана мера пресечения в виде содержания за решеткой. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Два дня назад СБУ задержала 46-летнего пророссийского блогера, который также принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля, а также распространял на своей странице в TikTok нарративы Кремля, отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

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Источник: СБУ
Блогер, Война в Украине, Лавра, провокация, Російська агресія, Российская пропаганда, УПЦ МП
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