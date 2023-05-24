СБУ затримала одного з організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі
Служба безпеки України затримала у столиці ще одного проросійського релігійного блогера, який причетний до організації провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року.
Він є заступником керівника проросійської організації Единое отечество та учасником релігійно-політичної організації РПЦ Союз православних братств України.
За даними слідства, блогер поширював наративи Кремля через YouTube-канал Святая Русь, який нараховує більше 23 тис. підписників.
Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику керівництва РФ та виправдовував захоплення українських територій.
Вдома у фігуранта виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також заборонену символіку і поліграфічну продукцію.
Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання за ґратами. Підозрюваному загрожує до 8 років в’язниці.
Два дні тому СБУ затримала 46-річного проросійського блогера, який також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня та на початку квітня, а також поширював на своїй сторінці у TikTok наративи Кремля, заперечував збройну агресію РФ та дискредитував військово-політичне керівництво України.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик