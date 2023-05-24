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Валентина Летяк, редакторка стрічки

СБУ затримала одного з організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі

СБУ затримала організатора провокацій у лаврі
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у столиці ще одного проросійського релігійного блогера, який причетний до організації провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року.

Він є заступником керівника проросійської організації Единое отечество та учасником релігійно-політичної організації РПЦ Союз православних братств України.

За даними слідства, блогер поширював наративи Кремля через YouTube-канал Святая Русь, який нараховує більше 23 тис. підписників.

Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику керівництва РФ та виправдовував захоплення українських територій.

Вдома у фігуранта виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також заборонену символіку і поліграфічну продукцію.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання за ґратами. Підозрюваному загрожує до 8 років в’язниці.

Два дні тому СБУ затримала 46-річного проросійського блогера, який також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня та на початку квітня, а також поширював на своїй сторінці у TikTok наративи Кремля, заперечував збройну агресію РФ та дискредитував військово-політичне керівництво України.

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Джерело: СБУ
Блогер, Війна в Україні, Лавра, провокація, Російська агресія, Російська пропаганда, УПЦ МП
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