СБУ затримала одного з організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України затримала у столиці ще одного проросійського релігійного блогера, який причетний до організації провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року.

Він є заступником керівника проросійської організації Единое отечество та учасником релігійно-політичної організації РПЦ Союз православних братств України.

За даними слідства, блогер поширював наративи Кремля через YouTube-канал Святая Русь, який нараховує більше 23 тис. підписників.

Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику керівництва РФ та виправдовував захоплення українських територій.

Вдома у фігуранта виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також заборонену символіку і поліграфічну продукцію.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання за ґратами. Підозрюваному загрожує до 8 років в’язниці.

Два дні тому СБУ затримала 46-річного проросійського блогера, який також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня та на початку квітня, а також поширював на своїй сторінці у TikTok наративи Кремля, заперечував збройну агресію РФ та дискредитував військово-політичне керівництво України.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.