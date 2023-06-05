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Юлия Соколова, редактор ленты

Погибший и 9 раненых: оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО Смерч

Місто Балаклія
Фото: УНИАН

В понедельник, 5 июня, российские оккупационные войска открыли огонь по деоккупированному городу Балаклея (Харьковская область). В результате есть погибшие и раненые среди местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Смерч.

В данный момент известно о по меньшей мере одном погибшем – это мужчина.

По информации медиков экстренной помощи, еще девять человек получили ранения, из них трое – в тяжелом состоянии.

Синегубов подчеркнул, что российские войска ударили по частному сектору Балаклеи, где исключительно гражданская инфраструктура.

На месте обстрела работают все профильные службы.

Как известно, 4 июня российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области, в результате чего погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Песчаное и город Золочев.

В Харьковской ОВА не исключают эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов области из-за увеличения количества обстрелов РФ.

Балаклея, Война в Украине, Ракетные удары России, Харьковская область
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