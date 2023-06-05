Погибший и 9 раненых: оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО Смерч
В понедельник, 5 июня, российские оккупационные войска открыли огонь по деоккупированному городу Балаклея (Харьковская область). В результате есть погибшие и раненые среди местных жителей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Смерч.
В данный момент известно о по меньшей мере одном погибшем – это мужчина.
По информации медиков экстренной помощи, еще девять человек получили ранения, из них трое – в тяжелом состоянии.
Синегубов подчеркнул, что российские войска ударили по частному сектору Балаклеи, где исключительно гражданская инфраструктура.
На месте обстрела работают все профильные службы.
Как известно, 4 июня российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области, в результате чего погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома.
Кроме того, оккупанты обстреляли село Песчаное и город Золочев.
В Харьковской ОВА не исключают эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов области из-за увеличения количества обстрелов РФ.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло