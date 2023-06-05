Загиблий і 9 поранених: окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ Смерч

У понеділок, 5 червня, російські окупаційні війська відкрили вогонь по деокупованому місту Балаклія (Харківська область). Внаслідок цього є загиблі та поранені серед місцевих жителів.

Про це поінформував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти завдали удару по місту із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Смерч.

Станом на зараз відомо про щонайменше одного загиблого – це чоловік.

За даними медиків екстреної допомоги, ще дев’ять людей зазнали поранень, із них троє – у важкому стані.

Синєгубов наголосив, що російські війська вдарили по приватному сектору Балаклії, де виключно цивільна інфраструктура.

На місці обстрілу працюють усі профільні служби.

Як відомо, 4 червня російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинули дві мирні жительки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки.

Крім того, окупанти обстріляли село Піщане та місто Золочів.

У Харківській ОВА не виключають евакуацію жителів прикордонних населених пунктів області через збільшення кількості обстрілів РФ.

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