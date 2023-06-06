Подтоплены 13 сел на правом берегу, эвакуированы 1,3 тыс. человек — спикер ГСЧС

Сейчас нет полностью затопленных населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС — есть те, которые в опасной зоне, и те, что уже достаточно сильно затоплены.

— В частности это 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра. Там работают спасатели. В целом подтоплено 260 домов и эвакуировано спасателями 1 300 человек, — сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, создан резерв сил и средств для оперативного реагирования на осложнения ситуации — это прежде всего катера, лодки и болотоходы Богун.

— Все силы и средства готовы. Привлекаются также дополнительные из соседних областей. Будет много техники, и еще подтягивается. На местах работаем с населением, в частности психологи ГСЧС, — добавил Хорунжий.

Российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС ночью 6 июня. Она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Сейчас есть угроза затопления до 80 населенных пунктов, проводится эвакуация, частично из самого Херсона.

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