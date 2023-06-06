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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Підтоплено 13 сіл на правому березі, евакуйовано 1,3 тис. осіб – речник ДСНС

Наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: ДСНС

Наразі немає повністю затоплених населених пунктів через руйнування Каховської ГЕС – є ті, що в небезпечній зоні, та ті, що вже достатньо сильно затоплені.

– Зокрема це 13 населених пунктів на правому березі Дніпра. Там працюють рятувальники. Загалом підтоплено 260 будинків та евакуйовано рятувальниками 1 300 осіб, – повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, створено резерв сил і засобів для оперативного реагування на ускладнення ситуації – це передусім катери, човни та болотоходи Богун.

– Усі сили та засоби готові. Залучаються також додаткові з сусідніх областей. Буде багато техніки, і ще підтягується. На місцях працюємо з населенням, зокрема психологи ДСНС, – додав Хорунжий.

Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС вночі 6 червня. Вона повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Наразі є загроза затоплення до 80 населених пунктів, проводиться евакуація, зокрема частково з самого Херсону.

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Війна в Україні, ДСНС, Евакуація, Каховська ГЕС, потоп, Російська агресія
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