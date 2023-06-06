У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов

У Куп’янському районі Харківської області російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Оновлено 6 червня о 00:10. Трубопровід з аміаком був пошкоджений неподалік Масютівки, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

– Це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 км, – розповів він.

Він зазначив, що об’єми витоку поки встановлюють. Наразі є лише попередня інформація. За його словами, станом на 22:30, немає загрози для населених пунктів, підконтрольних Україні.

Оновлено 5 червня о 23:10. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці події, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

Очільник ОВА Олег Синєгубов закликає громадян зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Наразі ситуація контрольована.

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