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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов

У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов
Фото: Pixabay

У Куп’янському районі Харківської області російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Оновлено 6 червня о 00:10. Трубопровід з аміаком був пошкоджений неподалік Масютівки, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

– Це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 км, – розповів він.

Він зазначив, що об’єми витоку поки встановлюють. Наразі є лише попередня інформація. За його словами, станом на 22:30, немає загрози для населених пунктів, підконтрольних Україні.

Оновлено 5 червня о 23:10. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці події, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

Очільник ОВА Олег Синєгубов закликає громадян зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Наразі ситуація контрольована.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим може бути небезпечний аміак і як надати першу допомогу при отруєнні аміаком.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Російська агресія, Харківська область
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