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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вода в Херсоне поднялась уже на 2 метра: что происходит в городе после подрыва ГЭС

Евакуація на Херсонщині 6 червня 2023
Фото: Нацполиция

В Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС продолжает прибывать вода.

Как сообщил во время брифинга руководитель областной военной военной администрации Александр Прокудин, уровень воды в областном центре поднялся уже до двух метров и может повыситься еще на метр.

По словам местной корреспондентки Татьяны Савули, самая плохая ситуация в Корабельном районе и других районах, приближенных к берегу Днепра.

В населенных пунктах области, которым грозит затопление, находятся более 17 тыс. человек.

По последним данным, силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и волонтеров в регионе эвакуировано более 650 человек. Еще более 420 эвакуировались самостоятельно.

Для помощи населению привлечены все службы. Чиновники говорят, что в области достаточно автобусов для эвакуации.

Людей из Херсона эвакуируют в Николаев. Чаще всего по прибытии в Николаев жители Херсона и области затем направляются в Кривой Рог, Одессу и Киев.

Кроме того, в Херсоне созданы три центра оказания помощи людям. Те люди, которые не желают эвакуироваться, могут переждать в этих центрах.

Еще три таких центра развернуто в области.

Лежащих и больных людей эвакуируют в больницы. Остальные либо едут на автовокзал, либо едут своим транспортом в более безопасные места.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Каховська ГЕС, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область
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