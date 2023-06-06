Вода в Херсоні піднялась уже на 2 метри: що відбувається в місті після підриву ГЕС
У Херсоні після підриву окупантами Каховської ГЕС продовжує прибувати вода.
Як повідомив під час брифінгу керівник обласної військової військової адміністрації Олександр Прокудін, рівень води в обласному центрі піднявся вже до близько двох метрів й може підвищитися ще на метр.
За словами місцевої кореспондентки Тетяни Савулі, найгірша ситуація наразі в Корабельному районі та інших районах, наближених до берега Дніпра.
У населених пунктах області, яким загрожує затоплення, перебуває понад 17 тис. людей.
За останніми даними, силами Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та волонтерів у регіоні евакуйовано понад 650 людей. Ще понад 420 евакуювалися самостійно.
Наразі для допомоги населенню залучено всі служби. Чиновники кажуть, що в області достатньо автобусів для евакуації.
Людей із Херсону везуть до Миколаєва. Найчастіше після прибуття до Миколаєва жителі Херсону та області потім прямують до Кривого Рогу, Одеси та Києва.
Крім того, у Херсоні створено три центри надання допомоги людям. Ті люди, які не хочуть евакуюватися, можуть перечекати в цих центрах.
Ще три такі центри розгорнуто в області.
Лежачих та хворих людей евакуюють до лікарень. Інші або їдуть на автовокзал, або їдуть своїм транспортом до більш безпечних місць.
Наразі постраждалих серед цивільного населення немає.