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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вода в Херсоні піднялась уже на 2 метри: що відбувається в місті після підриву ГЕС

Евакуація на Херсонщині 6 червня 2023
Фото: Нацполіція

У Херсоні після підриву окупантами Каховської ГЕС продовжує прибувати вода.

Як повідомив під час брифінгу керівник обласної військової військової адміністрації Олександр Прокудін, рівень води в обласному центрі піднявся вже до близько двох метрів й може підвищитися ще на метр.

За словами місцевої кореспондентки Тетяни Савулі, найгірша ситуація наразі в Корабельному районі та інших районах, наближених до берега Дніпра.

У населених пунктах області, яким загрожує затоплення, перебуває понад 17 тис. людей.

За останніми даними, силами Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та волонтерів у регіоні евакуйовано понад 650 людей. Ще понад 420 евакуювалися самостійно.

Наразі для допомоги населенню залучено всі служби. Чиновники кажуть, що в області достатньо автобусів для евакуації.

Людей із Херсону везуть до Миколаєва. Найчастіше після прибуття до Миколаєва жителі Херсону та області потім прямують до Кривого Рогу, Одеси та Києва.

Крім того, у Херсоні створено три центри надання допомоги людям. Ті люди, які не хочуть евакуюватися, можуть перечекати в цих центрах.

Ще три такі центри розгорнуто в області.

Лежачих та хворих людей евакуюють до лікарень. Інші або їдуть на автовокзал, або їдуть своїм транспортом до більш безпечних місць.

Наразі постраждалих серед цивільного населення немає.

Каховська ГЕС, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область
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