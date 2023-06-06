Вода в Херсоні піднялась уже на 2 метри: що відбувається в місті після підриву ГЕС

У Херсоні після підриву окупантами Каховської ГЕС продовжує прибувати вода.

Як повідомив під час брифінгу керівник обласної військової військової адміністрації Олександр Прокудін, рівень води в обласному центрі піднявся вже до близько двох метрів й може підвищитися ще на метр.

За словами місцевої кореспондентки Тетяни Савулі, найгірша ситуація наразі в Корабельному районі та інших районах, наближених до берега Дніпра.

У населених пунктах області, яким загрожує затоплення, перебуває понад 17 тис. людей.

За останніми даними, силами Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та волонтерів у регіоні евакуйовано понад 650 людей. Ще понад 420 евакуювалися самостійно.

Наразі для допомоги населенню залучено всі служби. Чиновники кажуть, що в області достатньо автобусів для евакуації.

Людей із Херсону везуть до Миколаєва. Найчастіше після прибуття до Миколаєва жителі Херсону та області потім прямують до Кривого Рогу, Одеси та Києва.

Крім того, у Херсоні створено три центри надання допомоги людям. Ті люди, які не хочуть евакуюватися, можуть перечекати в цих центрах.

Ще три такі центри розгорнуто в області.

Лежачих та хворих людей евакуюють до лікарень. Інші або їдуть на автовокзал, або їдуть своїм транспортом до більш безпечних місць.

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Наразі постраждалих серед цивільного населення немає.

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