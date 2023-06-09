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Илья Нежигай, редактор ленты

Подрыв ГЭС: на правом берегу Днепра затоплены 32 города и села, эвакуированы более 2,3 тыс. человек

Подрыв ГЭС: на правом берегу Днепра затоплены 32 города и села, эвакуированы более 2,3 тыс. человек
Фото: ГСЧС

Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС было затоплено 32 города и поселка Украины на правом берегу Днепра. Украинские спасатели, военные и неравнодушные граждане смогли эвакуировать более 2,3 тыс. человек (из них 120 детей) и спасти 563 человека (из них 28 детей). Параллельно с этим оккупанты атаковали город Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Министерстве внутренних дел.

— По состоянию на 20:00 8 июня из подтопленных территорий эвакуированы 2 тыс. 339 человек (из них 120 детей). Спасены 563 человека (из них 28 детей), — говорится в сообщении.

Специалистами была оказана психологическая помощь 201 человеку, а службами спасения была развернута работа 9 эвакуационных пунктов.

— По предварительным данным, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу р. Днепр, — сообщили в ГСЧС.

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Кроме того, оккупанты обстреляли город Берислав и Бериславский район в Херсонской области, которые находятся выше по течению Днепра, чем разрушенная Россией Каховская ГЭС.

— Только что террористы обстреляли управляемыми авиационными бомбами город Берислав и Бериславский район, и мы сейчас только устанавливаем последствия от этих бомбардировок, поэтому можем в очередной раз констатировать, что российский режим показывает свое террористическое лицо, — сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сейчас к ликвидации последствий привлечено около 1 817 человек и более 345 единиц техники, из них от ГСЧС — 809 спасателей и 171 ед. техники, 45 плавсредств.

Министр Игорь Клименко также обратился с просьбой ко всем, кто помогает ликвидировать последствия катастрофы.

— Нам четко надо работать всем вместе. Единой командой в единой системе. Мы должны знать, сколько у нас плавсредств, сколько у нас сил — людей и техники. Поэтому большая просьба ко всем, кто привлекается и имеет желание и в дальнейшем участвовать в ликвидации последствий. Сначала обращаться в Штаб ликвидации последствий, он работает круглосуточно. Ведь только вместе мы можем доказать, что являемся несокрушимой нацией, — сказал он.

Ранее государственной платформой United24 был запущен сбор средств, которые пойдут на помощь в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, Россия взорвала Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, уничтожив одно из крупнейших водохранилищ Украины. Это повлекло крупнейшую за десятки лет экологическую катастрофу в Европе.

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Источник: МВД, ГСЧС
Игорь Клименко, Война в Украине, ДСНС, Каховська ГЕС, МВД, Річка, Російська агресія, Херсонская область
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