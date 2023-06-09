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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы прогремели на Львовщине: что известно

Х-555

Во Львовской области прогремели звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Перед этим на Львовщине были включены сирены воздушной тревоги.

Сообщества, извещающие об активности вражеской авиации и ракет в небе Украины, перед этим писали, что в направлении западных регионов летели российские ракеты.

По предварительной информации, во Львовской области сработало ПВО, впрочем представители власти пока не комментировали информацию о взрывах или работе противовоздушной обороны.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Взрывы прогремели на Львовщине: что известно

Война в Украине, Взрыв, Львовская область
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