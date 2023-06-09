Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Вибухи прогриміли на Львівщині: що відомо
У Львівській області прогриміли звуки, схожі на вибухи.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Перед цим на Львівщині були увімкнені сирени повітряної тривоги.
Спільноти, що сповіщають про активність ворожої авіації та ракет у небі України, перед цим писали, що в напрямку західних регіонів летіли російські ракети.
За попередньою інформацією, у Львівській області спрацювало ППО, втім представники влади наразі не коментували інформацію про вибухи чи роботу протиповітряної оборони.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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