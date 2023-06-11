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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области, есть подтопления — Шершень

Російські військові
Фото: Минобороны

Российские войска взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы Донецкой области. В результате этого есть затопление на обоих берегах реки.

Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии украинским журналистам. Он отметил, что это не повлияет на ведение наступательных действий на указанном направлении.

Шершень пояснил, что путем подрыва гидросооружений российские войска пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных сил Украины. В частности, они сначала разрушили Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС и другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области.

Он утверждает, что российская армия ожидает прорыва Сил обороны Украины в Запорожской области, поэтому пытаются замедлить процесс с помощью тактики подрыва гидросооружения на реке Мокрые Ялы. Однако он уверяет, что это не влияет на продвижение ВСУ.

Украинские военные сообщили об освобождении двух сел Донецкой области — Благодатного и Нескучного, расположенных недалеко от границы с Запорожской областью. Шершень назвал освобождение Благодатного первыми результатами контрнаступательных действий.

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Источник: Украинская правда
Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Запорожская область, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище
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