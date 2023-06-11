Оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области, есть подтопления — Шершень
Российские войска взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы Донецкой области. В результате этого есть затопление на обоих берегах реки.
Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии украинским журналистам. Он отметил, что это не повлияет на ведение наступательных действий на указанном направлении.
Шершень пояснил, что путем подрыва гидросооружений российские войска пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных сил Украины. В частности, они сначала разрушили Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС и другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области.
Он утверждает, что российская армия ожидает прорыва Сил обороны Украины в Запорожской области, поэтому пытаются замедлить процесс с помощью тактики подрыва гидросооружения на реке Мокрые Ялы. Однако он уверяет, что это не влияет на продвижение ВСУ.
Украинские военные сообщили об освобождении двух сел Донецкой области — Благодатного и Нескучного, расположенных недалеко от границы с Запорожской областью. Шершень назвал освобождение Благодатного первыми результатами контрнаступательных действий.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова