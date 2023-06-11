Окупанти підірвали дамбу в Донецькій області, є підтоплення – Шершень

Російські війська підірвали дамбу на річці Мокрі Яли Донецької області. Внаслідок цього є затоплення на обидвох берегах річки.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі українським журналістам. Він наголосив, що це не вплине на ведення наступальних дій на зазначеному напрямку.

Шершень пояснив, що шляхом підриву гідроспоруд російські війська намагаються сповільнити контрнаступ Збройних сил України. Зокрема, вони спочатку зруйнували Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС та інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області.

Він стверджує, що російська армія очікує прориву Сил оборони України у Запорізькій області, тому намагаються сповільнити процес за допомогою тактики підриву гідроспоруди на річці Мокрі Яли. Проте він запевняє, що це не впливає на просування ЗСУ.

Українські військові повідомили про звільнення двох сіл Донецької області – Благодатного та Нескучного, розташованих неподалік межі з Запорізькою областю. Шершень назвав звільнення Благодатного першими результатами контрнаступальних дій.

Джерело : Українська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.