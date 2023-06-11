Уровень воды в Каховском водохранилище снизился до 9,1 м – Укргидроэнерго

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,1 м, что на 7 см ниже, чем в полдень. Соответствующие данные приводит Частное акционерное общество Укргидроэнерго.

По данным Укргидроэнерго, в то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсон в настоящее время составляет 3,98 м. С утра отметка опустилась на 20 см.

В Укргидроэнерго отмечают, что подрыв Каховской гидроэлектростанции не повлиял на режимы работы Киевской ГЭС и гидроаккумулирующей электростанции, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

В сообщении говорится, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, уровень воды в Днепре на отметке Херсон снизился почти на 1,5 м и составляет 4,2 м. В среднем за сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

По состоянию на утро, из водохранилища потеряно 70% или 13,95 куб. км воды. В районе природного парка Нижнеднепровский вода сошла на 20 см по сравнению с вечерними показателями. В то же время продолжается обмеление акватории в нацпарке Каменская Сечь — более чем на 7 м.

Специалисты Государственной экологической инспекции и Госводагентства, в местах, где это возможно, осуществляют отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований, в днепровской и воде реки Ингулец содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимых концентраций.

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